New York (dpa) - Offiziell hatten die «Highschool Musical»-Stars Zac Efron (23) und Vanessa Hudgens (22) ihre Trennung bekanntgegeben. So ganz können sie aber anscheinend doch noch nicht voneinander lassen. Sie wurden beim leidenschaftlichen Küssen in einem Nachtclub in Los Angeles beobachtet.

«Die beiden kamen um kurz vor 23 Uhr durch den Hintereingang mit einer Gruppe von Freunden. Sie hielten den ganzen Abend über Händchen» sagte ein Insider dem Magazin «Us Weekly». Die beiden Nachwuchs-Schauspieler waren seit 2006 ein Paar, hatten sich jedoch im Dezember 2010 getrennt.