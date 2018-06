Koblenz (dpa) - Anwohner und Rettungskräfte blicken auch am Wochenanfang in vielen deutschen Hochwassergebieten mit sorgenvollen Blicken auf die Pegelstände. Rheinland-Pfalz steht der härteste Kampf wohl noch bevor. Im Osten Deutschlands ist die Lage weiterhin angespannt. Nur in Hessen ist bereits halbwegs Entspannung absehbar.

