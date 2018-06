Peking (dpa) - Tauwetter zwischen China und den USA: Trotz der Differenzen über amerikanische Waffenlieferungen an Taiwan wollen beide Länder ihre Militärbeziehungen verbessern. Beim Besuch von US- Verteidigungsminister Robert Gates in Peking einigten sich beide Seiten auf eine Wiederaufnahme des Dialogs und einen Ausbau der Kooperation. Gates chinesischer Kollege Liang Guanglie forderte die USA allerdings eindringlich auf, ihre Rüstungsverkäufe an Taiwan einzustellen. Peking sieht in der Insel ein abtrünnige Provinz.

