Kundus (dpa) - Besuch bei der Truppe: Außenminister Guido Westerwelle hat bei seiner Visite in Afghanistan um breiten Rückhalt im Bundestag für den Afghanistan-Einsatz geworben. Es wäre ein gutes Signal, wenn das Parlament mit einer großen breiten Mehrheit den Soldaten Rückendeckung gibt, sagte Westerwelle im deutschen Feldlager in Kundus. Er dankte den Soldaten für ihren Einsatz. Dieser sei gefährlich und entbehrungsreich. Kundus war nach Pakistan und der afghanischen Hauptstadt Kabul die letzte Station von Westerwelles Reise in die Krisenregion.

