Koblenz (dpa) - In einigen Orten an Rhein und Mosel steht das Hochwasser bereits in den Häusern. Und die Pegelstände steigen an vielen Stellen noch. In Köln soll der Scheitelpunkt voraussichtlich erst morgen erreicht werden. An der Mosel und im Osten Deutschlands stabilisierte sich die Hochwasserlage, bleibt aber angespannt. In Hessen gibt es dagegen bereits vorsichtige Entwarnung. Die Polizei in den betroffenen Gebieten meldete optimistisch, dass das Schlimmste wohl ausgestanden sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.