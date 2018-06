Rom (dpa) - Papst Benedikt XVI. hat eindringlich Religionsfreiheit in aller Welt eingefordert und sieht darin eine wesentliche Grundlage für den Frieden. Die religiöse Dimension sei ein Merkmal des menschlichen Seins und Handelns, sagte der Papst in Rom bei einer Audienz für alle am Heiligen Stuhl akkreditierten Diplomaten. Wenn dieser fundamentale Aspekt vernachlässigt werde, komme es zu Konflikten auf allen Ebenen. Friede lasse sich nur dann aufbauen und bewahren, wenn der Mensch Gott frei suchen und dienen könne.

