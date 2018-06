Sydney (dpa) - Eine Sturzflut ist durch die Straßen einer australischen Stadt geschossen und hat mehrere Menschen in den Tod gerissen. Nach Angaben der Feuerwehr kamen in Toowoomba mindestens zwei Menschen ums Leben. Medien berichten von vier Toten und einigen Vermissten. Die Wucht das Wassers zerschmetterte zwei Autos. Die Wasserwand war nach Angaben von Augenzeugen bis zu zwei Meter hoch. Toowoomba liegt in der Nähe von Brisbane. Auch in der Zwei-Millionen- Stadt wappnen sich Bürger nun gegen eine mögliche Flut.

