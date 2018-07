Tucson (dpa) - "Mental voll da" - so lautet das Urteil eines Beobachters vom ersten Auftritt des Arizona-Attentäters Jared Lee Loughner vor Gericht. Unterdessen will US-Präsident Obama zum Ort des Blutbads reisen, um die Opfer zu ehren. Bei dem Anschlag waren am Samstag sechs Menschen getötet worden, eine Kongressabgeordnete wurde schwer verletzt.

