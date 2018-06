FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro <EURUS.FX1> hat sich am Dienstag trotz der jüngsten Verschärfung der Schuldenkrise stabil in der Nähe der Marke von 1,30 US-Dollar gehalten. Die Anleger hätten sich vor der mit Spannung erwarteten Auktion portugiesischer Staatsanleihen zur Wochenmitte zurückgehalten, hieß es von Experten. Im späten Nachmittagshandel stand der Kurs des Euro nahezu unverändert zum Vortag bei 1,2930 Dollar. Zuvor hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,2948 (Montag: 1,2903) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7723 (0,7750) Euro.

"An den Devisenmärkten ist erst einmal Abwarten angesagt", sagte Rainer Sartoris von der Privatbank HSBC Trinkaus. Die für Mittwoch angesetzte Auktion von portugiesischen Staatsanleihen sei das alles beherrschende Thema und die Anleger würden sich im Handel zurückhalten. Zuletzt sind die Renditen für Anleihen des hoch verschuldeten Mitglieds der Eurozone stark gestiegen. Für die Regierung in Lissabon wird das Einsammeln von frischem Geld über die Ausgabe von Staatsanleihen daher immer teurer. Dennoch will die portugiesische Regierung die Sanierung der maroden Staatsfinanzen weiterhin allein stemmen und hatte heute erneut Hilfe aus dem Euro-Rettungsschirm abgelehnt.

Zeitweise schaffte der Kurs des Euro im Handelsverlauf den Sprung bis an die Marke von 1,30 Dollar. Nach Einschätzung des Experten Sartoris konnten jüngste Meldungen über geplante Anleihenkäufe durch die japanische Notenbank dem Euro etwas Auftrieb geben. Japan will mit einem Aufkauf von Anleihen hoch verschuldeter Staaten der Eurozone die Schuldenkrise eindämmen. Führende Exportnationen wie Japan oder auch China haben ein starkes Interesse an der Stabilisierung der Eurozone samt einem starken Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen hatte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83190 (0,83180) britische Pfund <GBPVS.FX1>, 107,61 (107,17) japanische Yen <JPYVS.FX1> und 1,2538 (1,2459) Schweizer Franken <CHFVS.FX1> festgelegt. Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) Gold wurde in London am Nachmittag mit 1.374,00 (1.368,25) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 33.760,00 (33.560,00) Euro.