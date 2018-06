Inhalt Seite 1 — Dax macht deutliche Vortagsverluste fast wieder wett Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Dank nachlassender Sorgen um die Eurozone hat der Dax am Dienstag seine deutlichen Vortagsverluste fast wieder wettgemacht. Der Leitindex schloss um 1,23 Prozent höher bei 6941,57 Punkten.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es sogar um 2,18 Prozent auf 10 119,87 Punkte nach oben und der TecDax gewann 2,55 Prozent auf 877,81 Punkte.

Die Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank hätten den Markt beruhigt, sagte Analyst Frank Schneider von der Alpha Wertpapierhandels GmbH. Auftrieb kam Händlern zufolge auch vom Aluminiumkonzern Alcoa, der in den USA am Vorabend die neue Bilanzsaison eröffnet und einen überraschend hohen Quartalsgewinn ausgewiesen hatte. Nun warte der Markt gespannt auf das Ergebnis der Ausgabe von Staatsanleihen in Portugal, Spanien und Italien am Mittwoch und Donnerstag.

Mit einem Plus von 3,02 Prozent auf 91,48 Euro gehörten die Aktien des Elektrokonzerns Siemens zu den besten Dax-Werten. Sie profitierten von zuversichtliche Aussagen des Finanzvorstandes zum Start ins neue Geschäftsjahr 2010/11. Auf ein geteiltes Marktecho stießen die vorläufigen Jahreszahlen des Kosmetikherstellers Beiersdorf, was den Papieren ein Minus von 1,06 Prozent auf 41,215 Euro einbrachte. Die Aktien von Metro sanken nach laut Händlern enttäuschenden Umsätzen im vierten Quartal um 0,76 Prozent auf 52,24 Euro.

Aktien der Autobauer zogen wegen der Autoshow in Detroit Aufmerksamkeit auf sich. Für die Titel von MAN ging es um 4,59 Prozent auf 92,25 Euro hoch und die VW-Vorzüge gewannen 3,43 Prozent auf 131,20 Euro, nachdem Fiat Interesse an der Lastwagen- Beteiligung MAN/Scania von Volkswagen signalisiert hatte.

Inzwischen relativierte Fiat-Chef Sergio Marchionne seine Aussagen, denen zufolge die abgespaltene Fiat-Nutzfahrzeugsparte bereit stünde, falls VW sich von seinen Anteilen an MAN und Scania trennen wolle: «Das ist genauso ein Witz wie Euer Plan, Alfa Romeo zu kaufen.» Schon zuvor hatten Analysten in den Aussagen einen Konter auf das kolportierte Interesse von VW an der Fiat-Edelmarke bewertet. Daimler-Papiere verteuerten sich um 1,97 Prozent auf 54,97 Euro, was Börsianer auf die gute Stimmung im Autosektor zurückführten.

Im MDax ließen laut Händlern positive Aussagen zum vergangenen Jahr die Aktien des Autozulieferers Continental um 4,00 Prozent auf 60,83 Euro steigen. Die Papiere von Hugo Boss gewannen 5,03 Prozent auf 53,88 Euro. Händler verwiesen auf Aussagen des Modekonzerns, wonach dieser für 2011 mit einem anhaltenden Wachstum und für die erste Jahreshälfte mit einer positiven Entwicklung der Auftragslage rechne. «Nach dem Ausverkauf der letzten Tage erholt sich die Aktie jetzt», kommentierte ein Börsianer.