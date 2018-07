Berlin (dpa) - Motorsportchef Norbert Haug hat ein angeblich konkretes Werben von Mercedes um Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel zurückgewiesen.

«Es gibt kein Angebot von uns an Weltmeister Sebastian Vettel», sagte er der Nachrichtenagentur dpa. «Wir haben mit Michael Schumacher und Nico Rosberg exakt die Fahrer, die wir haben wollen», betonte Haug.

Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko hatte in einem Interview der «Kleine Zeitung» gesagt, dass «auf jeden Fall» Mercedes hinter Vettel her sei. «Wissend, dass Sebastian bei uns einen Vertrag hat, wirbt Mercedes ganz massiv um ihn», so der Österreicher. «Dass ich ein gutes Verhältnis zu Sebastian habe, ist kein Geheimnis - daraus einen Abwerbeversuch abzuleiten, ist jedoch absolut falsch», stellte Haug aber klar.

«Sebastian Vettel wird - wie jeder Spitzenfahrer - über kurz oder lang dorthin gehen, wo ihm das beste Auto und das beste Team die besten Chancen auf den Titel geben», meinte der Mercedes- Motorsportchef über den jüngsten Champion der Königsklasse. Dass Red Bull dem Heppenheimer keine Steine in den Weg legen will, sollte das Team selbst nicht in der Lage sein, wieder ein siegfähiges und titelreifes Auto zu bauen, hatte Besitzer Dietrich Mateschitz mehrfach geäußert.

Spekuliert wird derzeit auch viel über einen Wechsel von Vettel zu Ferrari. Mateschitz selbst hatte auch schon eingeräumt, dass es Vettels Traum ja sei, «einmal für Ferrari zu fahren». Zu dem Thema meinte Marko nun: «Solange Fernando Alonso bei Ferrari fährt, wird sich Vettel das nicht antun. Und Alonso wird, inklusive Option, vielleicht sogar noch drei Jahre dort fahren.»