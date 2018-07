Leverkusen (dpa) - Für Michael Ballack wird die geplante Rückkehr ins Team von Bayer Leverkusen zum Bundesliga-Rückrundenstart gegen Borussia Dortmund zum Wettlauf gegen die Zeit.

Bayer-Trainer Jupp Heynckes plant offenbar nicht mit einem Startelf-Einsatz des lange verletzten Nationalmannschafts-Kapitäns bereits im Spitzenduell mit dem Tabellenführer. «Michael weiß selbst, dass er noch viel aufholen muss. Auch im Fußball gelten die Gesetze der Natur», sagte Heynckes, der bei der Generalprobe im Testspiel beim VfL Osnabrück (3:0) auf Ballack ganz verzichtet hatte.

Im Interview der Zeitung «Die Welt» erklärte Ballack, der beim 2:1 gegen Rot-Weiß Oberhausen nach vier Monaten ein 45-Minuten-Comeback gefeiert hatte, dass er anfangs auch einen Platz auf der Bank akzeptieren würde. «Wieso nicht? Ich kann nach so einer langen Verletzung nicht gleich große Ansprüche stellen und erwarten, dass ich sofort von Beginn an spielen werde», sagte der 34-Jährige. «Ich bin mir bewusst, dass ich mich erst ins Team kämpfen muss. Das wird bei der Konkurrenz nicht einfach für mich, aber ich werde alles dafür tun.»

Statt in Osnabrück weitere Spielpraxis zu sammeln, musste Ballack daheim mit anderen Rekonvaleszenten eine Trainingseinheit absolvieren. «Das war sinnvoller und effektiver, um seine Fitness weiter zu verbessern», begründete Heynckes den Verzicht auf Ballack. Ob dieser gegen den BVB zum Kader gehört, will Heynckes nach den Trainingseindrücken in dieser Woche entscheiden.

Vieles deutet darauf hin, dass der Mittelfeldstar in den kommenden Wochen zunächst über Kurzeinsätze an die Stammelf herangeführt werden soll. Ähnlich verfuhr Heynckes schon mit anderen lange verletzten Profis wie Simon Rolfes oder Stefan Kießling. «Jupp Heynckes hat sie teilweise wochenlang warten lassen, bis sie wieder mitspielen durften», sagte Bayer-Geschäftsführer Wolfgang Holzhäuser, der nicht glaubt, dass der Trainer für den Weltstar seine Philosophie ändert. «Mit Michael Ballack wird er es vermutlich ähnlich machen», sagte Holzhäuser der «Süddeutschen Zeitung».

Die Aufregung um den Zeitpunkt der Rückkehr Ballacks kann Holzhäuser ohnehin nicht verstehen. Er findet es gut, dass der Weltstar in dieser Hinsicht keine Sonderbehandlung genießt. «Es ist die fürsorgliche Behandlung eines Spielers, der zufällig Michael Ballack heißt.»