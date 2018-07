Koblenz (dpa) - Nach dem Höchststand von 7,52 Metern ist das Hochwasser in Koblenz bis zum Morgen um mehr als 30 Zentimeter zurückgegangen. Nach Angaben des Meldezentrums für den Rhein sinkt das Wasser am Pegel Koblenz stündlich im Schnitt um drei Zentimeter. Der Scheitel des Hochwassers blieb einen halben Meter unter der erwarteten Höchstmarke. Ruhig blieb die Lage auch in anderen Hochwasserregionen in Deutschland.

