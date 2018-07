Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama will die Opfer des Blutbades von Arizona auf einer Trauerfeier in Tucson ehren. Obama werde bei der Zeremonie an der Universität von Arizona eine Rede halten, berichten US-Medien. Zudem wolle er in Begleitung seiner Frau Michelle Familienangehörige der 6 Toten und 14 Verletzten besuchen. Der Todesschütze trat gestern zum ersten Mal vor den Richter. Der 22-Jährige wurde zu seinen Personalien befragt, zudem las der Richter ihm die Anklagepunkte und das mögliche Strafmaß vor.

