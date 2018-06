Berlin (dpa) - Hollywoodstar Harrison Ford misstraut dem Internet. Es gebe dort jede Menge Informationen, die Müll seie, sagte Ford. Er benutze das Internet, um ganz spezifische Informationen zu bekommen. Er möge nur Berichte, für die jemand mit seinem Namen bürge. Am 13. Januar startet Fords neuer Film «Morning Glory» in den Kinos. In der Komödie soll er eine klatschlastige TV-Morgensendung retten.

