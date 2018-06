Wertheim (dpa) - Das Hochwasser in Wertheim steigt stärker als erwartet. Die Einsatzleitung rechnet mit einem Höchststand von 5,70 Metern - der Wertheimer Marktplatz steht dann etwa 70 Zentimeter unter Wasser. Bisher hatte die Einsatzleitung mit einem Scheitel von 5,50 Metern in der Nacht zum Mittwoch gerechnet. Viele Keller, Garagen, Läden und Wohnungen sind bereits jetzt überschwemmt. Die Einsatzkräfte errichteten rund 400 Meter Stege in der Altstadt und gaben 4500 Sandsäcke an Anwohner und Ladenbesitzer aus.

