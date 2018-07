Wertheim (dpa) - In die historische Altstadt in Wertheim im Main- Tauber-Kreis dringt wie erwartet seit dem Abend das Hochwasser ein. Die Stadt im Norden Baden-Württembergs kennt die steigenden Fluten aber seit Jahren und hatte vorgesorgt. Häuser und Wohnungen wurden so gut es geht gesichert. Am Rhein bleibt die Hochwasserlage angespannt, entwickelt sich aber weniger schlimm als befürchtet. In Koblenz erreichte der Wasserstand gestern Nachmittag mit 7,52 Meter seinen Scheitel. Flussabwärts in Köln stieg das Wasser deutlich langsamer als befürchtet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.