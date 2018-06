Offenbach (dpa) - Heute ist es vielerorts bedeckt oder neblig trüb, gebietsweise aber auch heiter. Vereinzelt fällt leichter Nieselregen, der teilweise gefrieren kann. Im Westen kommt Regen auf, der bis zum Abend etwa eine Linie Schleswig-Holstein-Allgäu erreicht.

Lokal und kurzzeitig ist anfangs auch gefrierender Regen möglich, in höheren Mittelgebirgslagen fällt teils Schnee, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Die Temperatur steigt im Nordosten kaum oder nur wenig über dem Gefrierpunkt, sonst steigt die Temperatur auf 2 bis 9 Grad mit den höchsten Werten am Oberrhein.

Es weht ein schwacher bis mäßiger, in Höhenlagen frischer Wind aus südlichen, später im Westen aus westlichen Richtungen.