Riesch siegt in Flachau - Poutiainen gleichauf

Flachau (dpa) - Doppel-Olympiasiegerin Maria Riesch hat den dritten Weltcup-Sieg im WM-Winter gefeiert. Die Skirennfahrerin aus Partenkirchen gewann am Dienstag beim Flutlicht-Slalom von Flachau zeitgleich mit der Finnin Tanja Poutiainen. Dritte wurde die Französin Nastasia Noens. Nina Perner (12.), Katharina Dürr (13.), Fanny Chmelar (15.), Kathrin Hölzl (17.) und Barbara Wirth (23.) holten Weltcup-Punkte. Susanne Riesch und Christina Geiger kamen im

zweiten Durchgang nicht ins Ziel. Im Kampf um den Gesamtweltcup baute Maria Riesch ihre Führung auf die ausgeschiedene Amerikanerin Lindsey Vonn auf 196 Punkte aus.

Rummenigge mahnt mehr Vernunft im Fußball an

Nyon (dpa) - Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat angesichts der wachsenden Verschuldung vieler europäischer Spitzenclubs mehr Vernunft im Fußball angemahnt. «Jetzt ist eine gute Möglichkeit, auf die Bremse zu treten und die Welt ein bisschen rationaler zu machen», sagte Rummenigge in seiner Funktion als Präsident der Vereinigung Europäischer Clubs (ECA) am Dienstag in der Zentrale der Europäischen Fußball-Union UEFA in Nyon. Mit schärferen Regeln und einem neuen «finanziellen Fairplay» will die UEFA die Chancengleichheit zwischen den Top-Ligen wieder herstellen.

FIFA-Präsident Blatter «verwundert» über Hirsch

Zürich (dpa) - FIFA-Präsident Joseph Blatter hat auf den Rückzug von Günter Hirsch aus der Ethikkommission des Weltverbandes und dessen Vorwürfe an die FIFA mit Verwunderung reagiert. Blatter wandte sich am Dienstag in einem Schreiben an den früheren Präsidenten des Bundesgerichtshofs (BGH), der kurz vor dem Jahreswechsel seinen Entschluss dem Vorsitzenden der Ethikkommission, Claudio Sulser, ebenfalls in einem Brief mitgeteilt hatte. Blatter zeigte sich «weniger über die Tatsache der Amtsniederlegung als über die Art und Weise dieser enttäuscht», hieß es in einer Stellungnahme der FIFA.