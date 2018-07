EU-Kommission prescht bei Euro-Rettung vor =

Brüssel (dpa) - Zur Lösung der dramatischen Euro-Krise prescht die EU-Kommission vor und will den Rettungsschirm für Wackelkandidaten aufstocken. «Wir glauben, dass die Ausleihkapazität verstärkt und der Aktionsradius erweitert werden müssen», sagte EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso am Mittwoch in Brüssel. Er gehe davon aus, dass es in den Mitgliedsstaaten eine breite Zustimmung gebe. Spätestens beim nächsten EU-Gipfel am 4. Februar könnten die europäischen Staats- und Regierungschefs einen entsprechenden Beschluss fassen. Allerdings zeigen sich einige Länder, darunter Deutschland, bisher skeptisch gegenüber einer Aufstockung des 750-Milliarden Euro schweren Hilfsfonds.

Portugal erfolgreich am Kapitalmarkt =

Lissabon/Brüssel (dpa) - Das hochverschuldete Portugal hat sich erfolgreich frisches Geld am Kapitalmarkt beschafft. Bei einer robusten Nachfrage konnte das Land am Mittwoch sogar teils bessere Konditionen als bei den letzten vergleichbaren Auktionen erzielen. Portugals Präsident Aníbal Cavaco Silva warnte aber vor übertriebenen Hoffnungen. «Dies ist nur ein Anfang», sagte der Staatschef. Das Land brachte bei der Emission insgesamt knapp 1,25 Milliarden Euro in die Staatskasse. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betonte, Portugals Regierung habe beeindruckende Sparmaßnahmen auf den Weg gebracht. Die Emission war wegen der wieder aufgeflammten Schuldenkrise mit Spannung erwartet worden.

Deutsche Wirtschaft auf rasanter Aufholjagd =

Wiesbaden (dpa) - Die deutsche Wirtschaft ist 2010 in einer rasanten Aufholjagd so stark gewachsen wie noch nie im vereinten Deutschland. Das Bruttoinlandsprodukt legte getragen von einem starken Exportwachstum und gestützt von der anziehenden Binnennachfrage real um 3,6 Prozent im Vergleich zum Krisenjahr 2009 zu. Das berichtete das Statistische Bundesamt. Gestützt wurde das Wirtschaftswachstum 2010 auch von den Konjunkturprogrammen der Regierungen weltweit. Allerdings riss die Gegensteuerung auch ein großes Loch in die Staatskasse. Das deutsche Haushaltsdefizit kletterte von 72,91 auf den Rekordwert von 88,57 Milliarden Euro.

Maschinenbauer machen weiter Boden gut =