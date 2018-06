Los Angeles (dpa) - Vera Farmiga, deren Nebenrolle in «Up in the Air» im vorigen Jahr mit einer Oscar-Nominierung gekürt wurde, steht jetzt auf der Besetzungsliste der Indie-Komödie «Goats».

Wie das US- Branchenblatt «Variety» berichtet, treten auch David Duchovny, Keri Russell, Minnie Driver, Will Arnett, Ty Burrell und Graham Phillips vor die Kamera. Die Dreharbeiten unter der Regie von Christopher Neil sollen im Februar beginnen. Der Streifen nach der Romanvorlage von Mark Jude Poirier dreht sich um den Teenager Ellis (Phillips), der sich an einer Eliteschule an der US-Ostküste beweisen will, wo schon sein Vater (Burrell) als Student glänzte. Duchovny spielt als «Goat Man» eine Art Vaterfigur, Farmiga mimt die Mutter des Jungen, die einen neuen Partner (Arnett) gefunden hat. Russell tritt als die neue Ehefrau des Vaters in Aktion.