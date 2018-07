Inhalt Seite 1 — EU-Kommission prescht bei Euro-Rettung vor Seite 2 Auf einer Seite lesen

Brüssel (dpa) - In der dramatischen Schuldenkrise prescht die EU-Kommission vor und will den Rettungsschirm für Wackelkandidaten aufstocken - gegen den Widerstand aus Deutschland und Frankreich. Von einem kleinen Erfolg des schuldengeplagten Portugal ließ sich die Kommission nicht bremsen.

Das Land hatte am Mittwoch eine mit Spannung erwartete Platzierung von Staatsanleihen erfolgreich über die Bühne gebracht. Gleichzeitig lehnt Lissabon internationale Hilfe weiter ab. Brüssel erhöht derweil den Druck auf Schuldensünder in der EU und gibt nun strenge Leitlinien für die Haushaltsplanung vor.

Die Kommission drängt auf eine Erweiterung des Euro-Rettungsfonds, um die Märkte zu beruhigen. «Wir glauben, dass die Ausleihkapazität verstärkt und der Aktionsradius erweitert werden müssen», sagte EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso. «Die Märkte müssen wissen, die Stabilität des Euro steht nicht zur Disposition.» Die Vergrößerung des Fonds sei «eine reine Vorsichtsmaßnahme». Damit werde nicht gesagt, dass der Rettungsschirm «demnächst für das Land A oder B» eingesetzt werden solle.

Er gehe davon aus, dass es in den Mitgliedsstaaten eine breite Zustimmung gebe, sagte Barroso. Spätestens beim nächsten EU-Gipfel am 4. Februar könnten die europäischen Staats- und Regierungschefs einen entsprechenden Beschluss fassen.

Aus Deutschland und auch aus Frankreich gibt es allerdings deutlichen Widerstand gegen eine mögliche Aufstockung des 750 Milliarden Euro schweren Hilfsfonds. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigte sich zugeknöpft: «Ich will das jetzt nicht weiter kommentieren.» Bisher sei mit Irland nur ein Land unter dem Schirm. Damit sei das Volumen noch weit davon entfernt, ausgeschöpft zu sein. Regierungssprecher Steffen Seibert wurde noch deutlicher. Für eine Aufstockung gebe es derzeit keinen Anlass, betonte er.

Am Abend erklärte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), die Euro-Staaten strebten ein umfassendes Lösungspaket für die anhaltende Schuldenkrise an. Es gehe nicht nur darum, Probleme kurzfristig zu lösen, sondern es gehe um mittelfristige Konzepte, sagte Schäuble vor Journalisten in Berlin. Mit einer Entscheidung für eine umfassende Lösung rechnet Schäuble spätestens bis zum März. Details wollte er nicht nennen. Im Gespräch ist unter anderem, den Euro-Rettungsfonds schlagkräftiger zu machen.

«Im Grunde zeichnet sich ab, dass wir bei der Euro-Gruppen-Sitzung am Montag (17.1.) noch kein Ergebnis erzielen werden», sagte Schäuble weiter. Angestrebt werde aber eine Lösung beim EU-Rat am 4. Februar oder beim nächsten regulären EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs im März. «Ich bin relativ zuversichtlich, dass uns das auch gelingen wird.» Ohne EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso namentlich zu nennen, kritisierte Schäuble ein Vorpreschen Brüssels. «Ich muss um Verständnis werben, dass man nicht zu jedem Zeitpunkt Themen behandeln kann.»