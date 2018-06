Inhalt Seite 1 — Brisbane rechnet mit schlimmster Flut aller Zeiten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sydney (dpa) - Die australische Wirtschaftsmetropole Brisbane erlebt einen Alptraum: Das Jahrhunderthochwasser hat den beschaulichen Brisbane River in einen reißenden Strom verwandelt und das öffentliche Leben praktisch zum Stillstand gebracht.

Zehntausende flüchteten vor den Urgewalten. Im Nordosten Australiens starben bisher mindestens zwölf Menschen durch die Überschwemmungen. Die Ministerpräsidentin des betroffenen Bundesstaates Queensland, Anna Bligh, sagte am Mittwoch, die Zahl der Toten werde vermutlich steigen. 67 Menschen seien vermisst gemeldet.

Überall in der Region spielten sich dramatische Szenen ab. Mit knapper Not rettete sich eine hochschwangere Frau vor den Fluten und fand mit ihrem vierjährigen Sohn Unterschlupf in einem Notlager der australischen 140 000-Einwohner-Stadt Ipswich. Sie deutete auf vier Taschen. «Das ist alles, was wir noch haben», sagte sie. «Die ganzen Sachen für das neue Baby - alles weg.»

In Brisbane, der drittgrößten Stadt auf dem Kontinent, rauschte der Brisbane River durch die Innenstadt und riss Boote, Autos und Container mit sich. Bligh erwartet Schäden in Milliardenhöhe. Der Höhepunkt des Hochwassers wurde für Donnerstag erwartet.

Die Lage verschärfte sich in der Nacht zum Mittwoch dramatisch. Ein Drittel von Ipswich stand unter Wasser. Am Fluss Bremer stand das Hochwasser bei der Marke von fast 22 Metern. Damit war nicht der Wasserstand «über normal» gemeint. Die Wasserstände werden vom Meeresspiegel oder vom Flussbett aus gemessen.

«Das Wasser steigt und verschluckt unsere Stadt», sagte Ipswichs Bürgermeister Paul Pisasale. «Aber das Wichtigste ist, dass die Menschen in Sicherheit sind.» Paradoxerweise nahm das Drama am Mittwoch unter strahlend blauem Himmel seinen Lauf.

Im Flutchaos in Brisbane hoffen die Meteorologen auf Entspannung. Die Pegelstände am Brisbane River sollten unter der befürchteten Rekordmarke von 5,50 Meter bleiben. Jeder Zentimeter weniger Hochwasser bedeutete die Rettung für Dutzende Häuser. Am Morgen hatten die Behörden noch die Überflutung von bis zu 20 000 Gebäuden befürchtet.