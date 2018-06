Berlin (dpa) - Die Naturkostbranche sieht trotz des Umsatzschubs bei Bio-Eiern wegen des Dioxin-Skandals noch keine flächendeckenden Engpässe. Verbandsmitglieder berichteten über Umsatzsteigerungen von bis zu 30 Prozent seit Weihnachten.

Das teilte der Bundesverband Naturkost Naturwaren am Mittwoch in Berlin mit. Vereinzelt gebe es zwar Engpässe, aber die Versorgung sei gesichert. Die Großhändler, die in dem Verband organisiert sind, beliefern Bio-Läden und Bio- Supermärkte. Die Bio-Erzeuger hätten einen eigenständigen Futtermittelkreislauf aufgebaut.