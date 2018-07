Berlin (dpa) - Ein Abendessen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Chefs der großen Energiekonzerne hat die Opposition und Produzenten von Alternativstrom aufgeschreckt. Merkel wies Ängste zurück, bei der deutschen Ökostromförderung solle es über eine EU-Anpassung einen großen Schnitt geben. Das sei ein ganz normales Gespräch, so Regierungssprecher Steffen Seibert mit Blick auf das Treffen im Kanzleramt. Da es sich um ein Treffen in vertraulicher Runde handelt, ist unklar, was genau heute Abend besprochen wird.

