Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel trifft heute die Chefs der führenden deutschen Energie- und Industriekonzerne zu Beratungen über die künftige EU-Energiepolitik. Bei dem Abendessen soll der EU- Sondergipfel am 4. Februar in Brüssel vorbereitet werden. EU- Kommissar Günther Oettinger will dann sein Energiekonzept für die Europäische Union vorstellen. Dabei soll es auch darum gehen, wie man die Förderung erneuerbarer Energien EU-weit harmonisieren könnte. Die Grünen befürchten, dass die Energiekonzerne das deutsche Gesetz zur Förderung der erneuerbaren Energien aushebeln wollen.

