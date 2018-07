Wertheim (dpa) - Für die vom Hochwasser heimgesuchten Bürger in Wertheim im Main-Tauber-Kreis ist der Rückgang der Fluten noch nicht absehbar. In der Nacht war das Wasser schon gut einen Tag in die historische Altstadt geflossen. In der 24 000 Einwohner zählenden Stadt ganz im Norden Baden-Württembergs herrschte in der Nacht trotz der zunehmenden Überschwemmung relative Ruhe. Die Menschen in Wertheim sind die Fluten seit Jahren gewohnt.

