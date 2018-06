New York (dpa) - Zum dritten Mal in gut zwei Wochen hat ein schwerer Schneesturm New York heimgesucht. Am späten Abend begann der Schneefall, der über Stunden anhielt. Das Leben im geschäftigen Manhattan wurde deutlich langsamer. Von einem Chaos wie Weihnachten war die Metropole aber weit entfernt. Allerdings fuhren auch jetzt in der Nacht viele Züge nicht - vorsorglich, damit sie nicht in Schneewehen steckenbleiben konnten. Angenehmer Nebeneffekt für die Kinder: Viele Schulen blieben geschlossen.

