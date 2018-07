Berlin (dpa) - Das Bundeskabinett will heute die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan um ein weiteres Jahr beschließen. Die Obergrenze von 5350 Soldaten soll dabei unverändert bleiben. Für Ende Januar steht die Abstimmung über die Mandatsverlängerung im Bundestag an. Die SPD signalisierte zuletzt ihre Zustimmung. Als Grund nannte sie, dass in dem neuen Mandat Ende 2011 als Termin für den Beginn des Truppenabzugs genannt wird. Die Grünen pochen auf einen präzisen Stufenplan, der 2011 beginnt und 2014 endet. Die Linke lehnt den Einsatz grundsätzlich ab.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.