Berlin (dpa) - Unter Vorsitz von Kanzlerin Angela Merkel berät das Bundeskabinett zur Stunde über die Verlängerung des Bundeswehr- Einsatzes in Afghanistan um ein weiteres Jahr. Ende dieses Jahres sollen jedoch die ersten deutschen Soldaten abziehen, wenn die Lage dies erlaubt. Die Obergrenze von 5350 Soldaten bleibt unverändert. Der Bundestag wird am 28. Januar über das neue Afghanistan-Mandat entscheiden. Derzeit sind am Hindukusch rund 4600 deutsche Soldaten im Einsatz.

