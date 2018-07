Washington (dpa) - Im US-Bundesstaat Illinois zeichnet sich die Abschaffung der Todesstrafe ab. Nach dem Abgeordnetenhaus stimmte auch der Senat dafür, jetzt wird das Gesetz Gouverneur Pat Quinn zur Unterzeichnung zugeleitet. Viele Experten gehen davon aus, dass er es in Kraft setzen wird. Hintergrund ist eine langjährige Serie von Fehlurteilen in Illinois. Seit 1976 wurden 20 Häftlinge aus der Todeszelle freigelassen, weil sich ihre Unschuld herausgestellt hatte. Illinois wäre der 16. Staat in den USA ohne Todesstrafe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.