Magdeburg (dpa) - Im neuen Prozess um den Feuertod des Asylbewerbers Oury Jalloh in einer Dessauer Polizeizelle schweigt der Angeklagte. Sein Mandant wolle sich nicht zu den Vorwürfen äußern, sagte der Verteidiger des 50-jährigen Polizisten. Die Staatsanwaltschaft am Landgericht Magdeburg wirft dem Angeklagten Körperverletzung mit Todesfolge vor. Jalloh war 2005 bei einem Brand in einer Ausnüchterungszelle qualvoll gestorben. Der Polizist soll den Feueralarm im Polizeirevier mehrmals ignoriert haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.