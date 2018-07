Wertheim (dpa) Ein neuer Tiefausläufer mit Dauerregen soll in den nächsten Tagen und vor allem Rhein und Mosel wieder anschwellen lassen. Das teilte das Hochwassermeldezentrum in Mainz mit. Noch sei der Regen unterwegs - man müsse abwarten, wo er herunterkommt, hieß es. Höher als erwartet flutete das Hochwasser des Mains in die historische Altstadt von Wertheim im Norden von Baden-Württemberg. Zwei Drittel der historischen Altstadt sind überflutet. Etwa 1000 Menschen und 400 Gebäude sind betroffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.