Berlin (dpa) - Als Konsequenz aus dem Dioxin-Skandal kaufen die Kunden in Deutschland weniger Eier, Geflügel und Schweinefleisch. Die Industrie klagt über Umsatzeinbrüche zwischen 10 und 20 Prozent.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) soll nach Informationen der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» am Mittwoch in einer Besprechung der Unions-Minister kritisiert haben, dass der Dioxin-Skandal öffentlich nicht gut gelaufen sei. Dioxin-Fleisch könnte in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen in den Handel gelangt sein. Viele Deutsche würden laut einer Umfrage für gesünderes Essen mehr Geld ausgeben.

Die in der Kritik stehende Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) will an diesem Freitag Maßnahmen für schärfere Kontrollen von Futtermitteln vorstellen. Bei Aigners Aktionsplan geht es um bundeseinheitliche und schärfere Standards bei den Futtermittel-Kontrollen in den Ländern, eine Prüfung aller Rohstoffe durch die Futtermittelhersteller und eine Anzeigepflicht dieser Ergebnisse an die Länderbehörden.

Kontrolleure sollen dann beispielsweise prüfen, ob die Produktion von Futterfetten und technischen Fetten getrennt ist. «Es wird klar definiert, was in Futtermittel darf. Und das, was reinkommt, muss getestet werden», sagte Aigner der «Passauer Neuen Presse» (Freitag).

Wie die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» weiter berichtete, habe Merkel in ihrer Kritik Aigner zwar nicht genannt. Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) soll aber moniert haben, Aigner habe die Initiative stärker an sich ziehen müssen. Die Kritik wurde der dpa nicht bestätigt. In der Kabinettssitzung sollen Merkel und Vizekanzler Guido Westerwelle Aigners Vorgehen vielmehr gewürdigt haben.

Nach einer Emnid-Umfrage für den Nachrichtensender N24 meinen 58 Prozent der Bundesbürger, Ministerin Aigner tue zu wenig für die Sicherheit von Lebensmitteln. Eine Mehrheit (77 Prozent) würde mehr Geld für gesünderes Essen, 21 Prozent wären dazu nicht bereit. Nur rund ein Fünftel findet, dass Nahrungsmittel in Deutschland zu billig sind, um gut zu sein.

180 mit Dioxin-Futter gefütterte Schweine, die im Dezember von Niedersachsen nach Sachsen-Anhalt geliefert wurden, sind inzwischen verarbeitet worden und wohl gegessen, sagte ein Sprecher des Tönnies- Schlachthofs in Weißenfels. Auch in Niedersachsen war weiter offen, ob Dioxin-Fleisch in die Läden kam. Im Raum Hannover gelangten erneut Eier von vorsorglich gesperrten Höfen in den Handel.