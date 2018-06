Berlin (dpa) - Tausende enttäuschte Fans in der ausverkauften O2 World in Berlin: Der R&B-Musiker Usher (32) hat am Mittwochabend sein Konzert in der Hauptstadt abgesagt.

Wie Besucher berichteten, gab das Management gegen 21.20 Uhr in der Halle bekannt, dass der Sänger sich nicht fit genug fühle für die Show. Nach ersten Angaben vom Abend sollte der Auftritt an diesem Donnerstag nachgeholt werden. Das Berliner Konzert wäre das erste der laufenden Tour in Deutschland gewesen. Weitere Konzerte sind am 15. Januar in Oberhausen sowie am 4. März in München und am 5. März in Hamburg angekündigt.

