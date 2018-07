Rallye Dakar fordert 60. Todesopfer

Chilecito/Argentinien (dpa) - Die Rallye Dakar hat am Donnerstag ihr 60. Todesopfer gefordert. Bei einem Unfall in der Nähe der Stadt Tinogasta in der argentinischen Provinz Catamarca stieß das Toyota- Team Eduardo Amor/Horacio Alejandro Fenoglio (Argentinien) mit einem Kleinlaster zusammen. Der schwer verletzte Fahrer des Lastwagens wurde nach Angaben der Rennleitung mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus von Tinogasta gebracht. Dort erlag der 42-Jährige seinen Verletzungen. Die Behörden der Provinz Catamaca haben eine Untersuchung angeordnet, um die Unfallumstände zu klären.

Vor WM-Start: Brand streicht Lichtlein aus Kader

Kristianstad (dpa) - Handball-Bundestrainer Heiner Brand hat einen Tag vor dem WM-Auftaktspiel gegen Ägypten Torhüter Carsten Lichtlein (Lemgo) aus dem Aufgebot gestrichen. Das gab er am Donnerstag auf einer Pressekonferenz im schwedischen Kristianstad bekannt. Zudem überlegt Brand, zum offiziellen Nominierungstermin an diesem Freitag um 9.00 Uhr nur 15 statt der erlaubten 16 Spieler zu benennen. «Das kann sein», sagte der Bundestrainer. Streichkandidat wäre dann Rechtsaußen Patrick Groetzki von den Rhein-Neckar Löwen.

Kieler Jicha und Rumänin Neagu Welthandballer

Göteborg (dpa) - Der Tscheche Filip Jicha vom Champions-League- Sieger THW Kiel ist Welthandballer des Jahres 2010. Dies gab Hassan Moustafa, Präsident des Weltverbandes IHF, am Donnerstag in Göteborg bekannt. Jicha setzte sich bei der Wahl knapp vor seinem ehemaligen Teamkollegen Nikola Karabatic (Frankreich) durch, der 2007 die Auszeichnung erhalten hatte. Zum vierten Mal in Serie wurde ein Bundesliga-Spieler zum Welthandballer gewählt. Bei den Frauen landete die gebürtige Leipzigerin Grit Jurack, die für den dänischen Champions-League-Sieger Viborg HK spielt, auf Rang vier. Welthandballerin 2010 ist die Rumänin Cristina Neagu.

Andrea Henkel Zweite beim Biathlon in Ruhpolding