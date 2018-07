Inhalt Seite 1 — Nach Blutbad: Obama ruft zu Geschlossenheit auf Seite 2 Auf einer Seite lesen

Washington (dpa) - Nach dem blutigen Anschlag auf eine demokratische Kongressabgeordnete in Arizona hat US-Präsident Barack Obama die Amerikaner zu mehr Toleranz und Nächstenliebe aufgerufen.

Die Tragödie müsse als Chance genutzt werden, den Umgang miteinander auf den Prüfstand zu stellen, sagte der Präsident bei einer Trauerfeier für die Opfer am Mittwochabend (Ortszeit) in Tucson. In Zeiten stark polarisierender Debatten sei es wichtig, «dass wir miteinander in einer Art reden, die heilend wirkt, nicht verletzend». Der Streit vor allem um die Rhetorik der Konservativen geht unvermindert weiter.

Am Samstag hatte ein offenbar geistig verwirrter 22-Jähriger die Abgeordnete Gabrielle Giffords niedergeschossen und sechs weitere Menschen getötet. Zu den Opfern gehörten auch ein Bundesrichter und ein 9-jähriges Mädchen. In Folge des Blutbades tobt in den USA eine Debatte über die politische Radikalisierung. Während die Linke in dem Land die mitunter militante Rhetorik der Konservativen für die Tragödie mitverantwortlich macht, weisen Amerikas Rechte dies als politisches Manöver zurück.

Die Republikanerin Sarah Palin, Galionsfigur der populistischen «Tea-Party»-Bewegung, wies in einer achtminütigen Videobotschaft die Kritik zurück, durch radikale Rhetorik das politische Klima vergiftet zu haben. «Wir müssen Gewalt verurteilen», sagte die ehemalige Gouverneurin von Alaska und mögliche Präsidentschaftskandidatin. Ihre Wortwahl - sie sprach von einer «Blutanklage» durch die Medien und politische Gegner - löste jedoch wiederum massive Kritik an ihr aus.

Ohne im Detail auf die Debatte einzugehen, rief Obama in seiner Rede zu mehr Geschlossenheit auf. «Wir sind vielleicht nicht in der Lage, alles Böse in der Welt zu stoppen, aber ich weiß, dass es ganz an uns selbst liegt, wie wir miteinander umgehen.»

Seine Worte ließen die 14 000 Anwesenden in einer Halle der Universität Arizona mehrfach applaudieren. Ebenso viele Menschen, für die keine Platz mehr in der Arena war, schauten sich die Zeremonie in einem benachbarten Stadion auf einer Großleinwand an. Sie kamen zum Trauern, doch ihr Präsident brachte sie zum Jubeln. Eine so schwierige Rede musste er selten halten, meinten Kommentatoren vor der Rede und urteilten danach, dass sie zu seinen besten gehört habe.

Mehrfach zitierte Obama aus der Bibel, die klar mache, dass es nicht auf jede Frage auch Antworten gebe. «Wenn eine Tragödie wie diese zuschlägt, ist es Teil unserer Natur, nach Erklärungen zu verlangen, zu versuchen, ein wenig Ordnung ins Chaos zu bringen.» Aber das dürfe nicht als weitere Möglichkeit genutzt werden, sich gegenseitig anzugreifen. «Ich glaube, wir können besser sein.»