Rio de Janeiro (dpa) - Immer mehr Opfer durch Unwetter in Brasilien: Im Umland von Rio de Janeiro ist die Zahl der Toten auf 237 gestiegen. Allein in der Stadt Teresópolis starben 122 Menschen bei Erdrutschen und Überschwemmungen. Nach wie vor bedrohlich ist die Lage auch im australischen Brisbane. Der Höhepunkt des Hochwassers im Brisbane River blieb mit 4,60 Meter aber unter der zunächst befürchteten Marke von 5,50 Metern. In Deutschland bereiten sich die Menschen am Main auf das schlimmste Hochwasser seit Jahren vor.

