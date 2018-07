Beirut (dpa) - Der Rückzug der pro-iranischen Hisbollah-Bewegung aus der libanesischen Regierung ist von den USA und der UN heftig kritisiert worden. Es sei ein Akt der Angst, der den Willen der Bürger in dem Land unterlaufe, hieß es aus dem Weißen Haus in Washington. Nach nur gut einem Jahr erklärten zehn Hisbollah- Minister gestern ihren Rücktritt aus dem Kabinett von Ministerpräsident Saad Hariri. Sie wollen ihn dafür bestrafen, dass er sich nicht von dem UN-Tribunal für die Aufklärung des Mordes an seinem Vater distanzieren will.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.