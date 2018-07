Berlin (dpa) - Die deutschen Reiseveranstalter werden an diesem Wochenende keine Urlauber nach Tunesien fliegen. Alle Flüge in das Land seien abgesagt, teilte der Deutsche Reiseverband in Berlin am Abend mit. Es werde nun alles versucht, um die betroffenen Reisenden zu informieren. Am Mittag hatte als erster bereits der Reisekonzern Thomas Cook alle Abreisen seiner deutschen Gäste nach Tunesien bis zum Montag abgesagt. Das Auswärtige Amt hat nach der Verhängung des Ausnahmezustands in Tunesien seine Reisewarnung erneuert.

