Oberursel (dpa) - Trotz der Luftraumsperrungen in Tunesien befinden sich erste deutsche Touristen aus dem Krisenland bereits auf dem Weg in die Heimat. Eine Maschine der Air Berlin sei in Djerba mit rund 100 Gästen an Bord gestartet, teilte der Reiseveranstalter Thomas Cook in Oberursel mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.