Mainz (dpa) - Der CDU-Bundesvorstand kommt heute Abend in Mainz zu seiner Jahresauftaktklausur zusammen. Unter der Leitung von Kanzlerin Angela Merkel berät das Gremium über die Strategie im Superwahljahr 2011 mit sieben Landtagswahlen, darunter in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Außerdem soll ein Papier verabschiedet werden, mit dem die CDU ihr Wirtschaftsprofil schärfen will. Darin wird der Erhalt und Ausbau des Industriestandorts Deutschland als elementare Grundlage für Wohlstand und Beschäftigung gewertet.

