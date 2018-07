Düsseldorf (dpa) - Nach dem Machtwechsel in Tunesien ist eine erste Passagiermaschine mit Touristen aus dem Land in Deutschland eingetroffen. Der Flieger der Gesellschaft Air Berlin landete in Düsseldorf, wie der Flughafen mitteilte.

