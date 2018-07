Rio de Janeiro (dpa) - Bei der Unwetterkatastrophe in Brasilien hat sich die Zahl der Opfer weiter erhöht. Die Rettungskräfte im Bergland von Rio de Janeiro bargen mindestens 480 Tote. Die Schlammmassen zerstörten viele Stadtviertel. Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff versprach schnelle Hilfe. Auch in Australien richteten die Überschwemmungen schwere Schäden an. In der Stadt Brisbane wurden mehr als 15 000 Häuser überflutet. In Deutschland lassen heftiger Regen und Tauwetter die Flüsse wieder anschwellen. In Frankfurt am Main wird das schwerste Hochwasser der vergangenen Jahre erwartet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.