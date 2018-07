Paris (dpa) - Die Zahl der Toten bei den blutigen Unruhen in Tunesien steigt weiter. Mindestens 13 Menschen kamen am Abend und in der Nacht bei Ausschreitungen in der Hauptstadt Tunis ums Leben. Das bestätigten Krankenhausmitarbeiter der dpa. Es war trotz des Ausgehverbotes wieder zu Protesten gegen den Präsidenten Ben Ali gekommen. Er wird für die hohe Arbeitslosigkeit, für Korruption und Polizeigewalt verantwortlich gemacht. Alle Getöteten sollen von Sicherheitskräften erschossen worden sein. Menschenrechtler hatten gestern bereits von mindestens 66 Opfern gesprochen.

