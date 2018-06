Berlin (dpa) - Der Reiseveranstalter Thomas Cook holt seine Urlauber aus Tunesien zurück. Andere Anbieter warten ab: Tui, Rewe Touristik und Alltours sehen keinen Grund, die Urlauber gegen ihren Willen aus dem Unruheland zurück in die Heimat zu bringen. Wegen der Unruhen rät das Auswärtige Amt von Reisen in das Land ab. Tunesiens Präsident Ben Ali gerät inzwischen immer stärker unter Druck - trotz neuer Zugeständnisse an das Volk. Zehntausende gingen in Tunis auf die Straße. Seit Beginn der Unruhen wurden 79 Menschen getötet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.