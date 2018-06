Erster Weltcupsieg für Skispringer Freund

Sapporo (dpa) - Severin Freund hat beim Skisprung-Weltcup in Sapporo den ersten Sieg seiner Karriere gefeiert. Der 22-Jährige aus Rastbüchl setzte sich am Samstag mit Sprüngen von 124 und 129 Metern sensationell vor Vierschanzentourneesieger Thomas Morgenstern aus Österreich und dem Polen Adam Malysz durch. Freunds Vereinskollege Michael Uhrmann, der am 28. Januar 2007 für den bisher letzten deutschen Erfolg gesorgt hatte, kam auf den fünften Rang.

Keppler schwer gestürzt - Kröll gewinnt

Wengen (dpa) - Skirennfahrer Stephan Keppler ist bei der Weltcup- Abfahrt im schweizerischen Wengen schwer gestürzt. Der 27-jährige aus Ebingen knallte am Samstag in einer Kurvenkombination mit etwa 70 Stundenkilometern in die Begrenzung und wurde mit einem Akia abtransportiert. Keppler war bei Bewusstsein und sprach mit den Helfern. Der Österreicher Klaus Kröll sicherte sich beim Traditionsrennen am Lauberhorn seinen dritten Weltcup-Erfolg vor Didier Cuche. Dritter wurde Cuches Landsmann Carlo Janka.

Riesenslalom abgebrochen - Rebensburg führte

Maribor (dpa) - Der Riesenslalom-Weltcup in Maribor ist am Samstag im ersten Lauf nach 25 Starterinnen abgebrochen worden. Bei frühlingshaften Temperaturen war die beschädigte Piste für die Skirennfahrerinnen zu gefährlich, dazu waren die Bedingungen nicht mehr fair. Es führte Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg vor Tina Maze aus Slowenien und der Gesamtweltcupführenden Maria Riesch.

Doppelsitzer Wendl/Arlt holen vierten Saisonsieg