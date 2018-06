Tunis/Paris (dpa) - Bei einem Gefängnisbrand im tunesischen Monastir sind nach ersten Informationen mehrere Dutzend Menschen ums Leben gekommen. Die staatliche Nachrichtenagentur bezifferte die Zahl der Opfer auf 42, Mediziner berichteten der Nachrichtenagentur dpa dagegen von bis zu 60 Toten.

Nach ersten Erkenntnissen hatten verzweifelte Häftlinge ihre Matratzen in Brand gesteckt, um ihre Entlassung zu erzwingen. Die Flammen hätten dann schnell auf das gesamte Gebäude übergegriffen.

Als die Insassen zu fliehen versuchten, eröffneten Wärter nach Augenzeugenberichten das Feuer; mehrere seien an Schusswunden gestorben, andere verbrannt. Auch in der Stadt Kasserine stand ein Gefängnis in Flammen. Nach Augenzeugenberichten gelang es hier jedoch zahlreichen Häftlingen, rechtzeitig zu fliehen.

In Tunesien gibt es durch ein Machtvakuum nach der Flucht von Präsident Ben Ali zur Zeit zahlreiche Attacken gegen öffentliche Gebäude und Einrichtungen. In dem nordafrikanischen Urlaubsland herrscht der Ausnahmezustand.