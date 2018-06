Berlin/Hannover (dpa) - Neue Dimension im Dioxin-Skandal: Fast 1000 Höfe sind bundesweit zusätzlich gesperrt worden. Ein Tierfutterhersteller im niedersächsischen Damme soll Lieferdaten nicht an die Behörden gemeldet haben.

Das Unternehmen war Kunde des Futtermittelproduzenten Harles und Jentzsch, der den Dioxin-Skandal verursacht haben soll. Das Futter sei an 934 Betriebe gegangen, auch in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Bayern, teilte Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) am Samstag mit. Sie forderte wegen einer Informationspanne personelle Konsequenzen in Niedersachsen und stellte CDU-Ministerpräsident David McAllister ein Ultimatum bis zum Samstagabend, das jedoch zunächst verstrich.

McAllister sagte am Samstag im Radiosender ffn zu Aigners Forderung: «Jetzt geht es darum, dass wir in der Sache voran kommen.» Dafür müssten die Verantwortlichen von Bund und Ländern vertrauensvoll zusammenarbeiten. «Frau Aigner hat das gegenüber den Medien gefordert. Nicht mir gegenüber, und deswegen habe ich darauf nicht reagiert.» Er habe am Morgen mit Aigner telefoniert, alles weitere habe er dann den Medien entnommen.

Aigner hatte am Freitag das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Oldenburg besucht, wurde aber erst am Samstagmorgen über die neuen Fälle informiert. «Dass die Landesbehörden bei ihren Ermittlungen erst nach mehr als zwei Wochen diesem Lieferanten auf die Spur kommen, ist das eine. Dass mir als Bundesministerin diese neue Dimension jedoch am Freitagabend bei meinem Besuch vor Ort verschwiegen wurde, ist das andere», sagte sie. «Deshalb braucht es personelle Konsequenzen.»

Aigner erwähnte den Präsidenten des Niedersächsischen Landesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Eberhard Haunhorst, Agrarstaatssekretär Friedrich-Otto Ripke und den kommissarischen Agrarminister Hans-Heinrich Sander (FDP) mit Blick auf das Treffen. Sie ließ aber offen, gegen wen sich ihre Rücktrittsforderung richtet.

Das niedersächsische Agrarministerium wies die Vorwürfe Aigners zurück. Ripke sagte der Nachrichtenagentur dpa, während die Ministerin mit ihm im Landesamt gewesen sei, habe er von dem neuen Fall noch nichts gewusst. Er sei darüber informiert worden als die Ministerin bereits abgereist war.

Der Futterhersteller in Damme leitete nach Angaben des Agrarministeriums in Hannover erst auf Druck der Behörden vollständige Lieferdaten weiter. Nach diesen neuen Informationen seien am Freitagabend weitere Höfe vorsorglich gesperrt worden, sagte ein Sprecher. In Niedersachsen dürften derzeit rund 900 Betriebe keine Waren vermarkten. Das Ministerium geht davon aus, dass etwa zehn Tage lang vor allem Eier auf den Markt gelangt sein könnten.