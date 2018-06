München (dpa) - Die ganz große Prominenz blieb weg, die Münchner Schickeria feierte: Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer hat am Abend in München den Deutschen Filmball eröffnet. Er hieß die Gäste willkommen, darunter Veronica Ferres mit Freund Carsten Maschmeyer, Uschi Glas und Katja Riemann. Zum ersten Mal wurde im Rahmen des Filmballs der «New Faces»-Award verliehen. Die Nachwuchspreise gingen an Regisseurin Feo Aladag, die Schauspielerin Miriam Stein, den Schauspieler Friedrich Mücke und das Produzentenduo Manuel und Alexander Bickenbach.

